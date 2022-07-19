وكيل وزارة الأوقاف بغزة : وصول حجاج قطاع غزة غداً وقُرعة الحجاج للعام القادم ستخضع لخيارين

أكد د. عبد الهادي الاغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء 19/7/2022، أن الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام بقطاع غزة ستبدأ مغادرة المملكة اليوم، حيث ستقلع الطائرة قبل فجر غدٍ من مطار المدينة، وستصل لمطار القاهرة، متوقعاً وصولها لقطاع غزة مساء غدٍ الأربعاء".

وقال الأغا خلال حديث لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، : "كافة حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين أدوا فريضة الحج هذا العام باستثناء حاج واحد تعرض للمرض في الديار الحجازية، سائلاً الله أن يكتبها له"، موضحاً أن الحاج المريض يرقد في العناية المكثفة، ويحتاج لرعاية جيدة وربما سيمكث شهراً في المملكة العربية السعودية، ومن ثم سيعود لأهله بإذن الله.

وقال:"وزارة الأوقاف حرصت هذا العام على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وخاصة مع ارتفاع تسعيرة الحج لهذا العام، مبيناً أن وزارة الأوقاف وفرت كافة الوجبات للحجاج، بالإضافة للمياه وغيرها من الاحتياجات".

1000 ريال لكافة الحجاج

وأردف الأغا :"قامت الوزارة، أمس، بتوزيع ألف ريال لكل حاج من حجاج فلسطين بواسطة فاعل خير؛ نظراً لارتفاع تكاليف الحج هذا العام وعدم استطاعة الحجاج شراء هدايا لعائلاته، مشدداً على أن بعثة الحج كانت ملازمة للحجاج في داخل الفنادق وخارجها في الحرم والصلوات والطواف".

ونوه الأغا إلى أن حجم الاهتمام والرعاية بالحجاج هذا العام كان أكبر بكثير من الأعوام السابقة، لعدة أسباب على رأسها رغبة الوزارة في تعويض الحجاج عن المبالغ التي دفعوها في رسوم الحج، وذلك من خلال تكثيف خدمات لجان الإعاشة والدعم، بالإضافة لقلة عدد الحجاج هذا العام وهم 1350 حاج وهو أقل من نصف العدد لكل عام.

ولفت إلى أنه في هذا العام تم توفير عمال من قبل وزارة الأوقاف لنقل أمتعة الحجاج لزيادة سبل الراحة للحجاج، حيث أن الأعوام السابقة كان الحجاج يحملون أمتعتهم بأنفسهم.

قرعة الحجاج

وبخصوص القرعة للموسم القادم، أفصح أنه تم انتهاء القرعة لثلاث سنوات الماضية، وستُعقد الوزارة ورشة عمل لاستضافة كافة الأطراف للوصول للآلية الأمثل للاختيار بين خيارين وهما :القرعة الوطنية التي يصطف بها الناس لانتظار دورهم، وبين القرعة السنوية التي ترهق كافة الأطراف.

وأضاف :"إما أن نختار القرعة السنوية ويتم إلغاء الدور بعد أخذ العدد المطلوب، أو الاستمرار في القرعة الوطنية التي ترتب لكل المتقدمين دوراً، أو نمزج بين الخيارين، مرجحاً الخيار الثالث وهو المزج بين الخيارين.

وأشار الأغا، أن من مزايا المزج بين الخيارين الإنسان اذا سجل للحج ولم يخرج في هذه القرعة، ففي العام الذي يليه سيسجل وكأنه بدأ من نقطة الصفر، منوهاً إلى أن الذي له سبق التسجيل سيكون له نقاط، مشدداً على أنه حتى الآن لم يتم الإتفاق على آلية محددة.

العمرة

وبخصوص الحديث عن فتح باب العمرة مبكراً هذا العام قال :"ننتظر حتى نتأكد من جاهزية المملكة من استقبال المعتمرين، وهو أمر يحتاج لترتيب مسبق مع المملكة العربية السعودية، وترتيبات مع الجانب المصري لتأمين المعتمرية".

وأردف الأغا قائلاً :"في هذا العام سيتم فتح المجال للمنافسة بين شركات الحج والعمرة، من خلال الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وتحسين هذه الخدمات للمنافسة مع الشركات الأخرى".

جدير ذكره أنه يبلغ عدد الحجاج قطاع غزة لهذا العام نحو 1350 حاج وحاجة وهو عدد قليل مقارنةً بالأعزام السابقة.