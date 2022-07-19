وفد الجهاد يزور ذوي أسرى في رام الله

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عدداً من عوائل أسرى الحركة مساء أمس الاثنين في بلدة بيت سيرا بمحافظة رام الله.

حيث زار الوفد عوائل الأسرى القيادي الشيخ رياض أبو صفية والمجاهدين عبد الرحمن الواوي ومنير علي حمدان، بهدف الاطمئنان على ذويهم ودعم صمود الأسرى ضد محنة الاعتقال.

وبعث القيادي المحرر خضر عدنان بالتحية إلى الأسير الشيخ رياض أبو صفية "أبو جهاد"، واصفاً إياه بالقائد المؤسس الذي كانت له اليد الطولى والباع الطيب في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله، مضيفاً إننا نقول لكل مشايخنا وقادتنا بوركت سواعدكم وجهودكم وجهادكم، ونسأل الله أن يمن عليكم بالفرج العاجل والقريب بإذنه تعالى.

وفي زيارة عوائل الأسيرين عبد الرحمن الواوي ومنير حمدان، قال القيادي عدنان، إننا نرسل التحية للأسيرين ونسأل الله أن يفك أسرهما وأن يمن الله عليهم بالفرج القريب وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

من جهتها، شكرت عوائل الأسرى الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة الكريمة والتواصل معهم، التي جاءت تقديراً لتضحيات أسرانا، سائلين الله أن يمن علينا بالفرج القريب عن جميع الأسرى في السجون وقد تحررت أرضنا وتطهرت مقدساتنا من دنس الغاصبين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي المجاهد رياض أبو صفية (62 عاماً) فجر 27-4-2022م، وحكم عليه بالاعتقال الإداري لـ6 أشهر، وهو مدرس متقاعد ومن مبعدي مرج الزهور عام 1992م، واعتقل في سجون الاحتلال ما يقارب الـ9 سنوات، كما اعتقلت المحرر عبد الرحمن الواوي (27 عاماً) في 25-5-2022م، والمحرر منير حمدان (44 عاماً) منذ 9 أشهر في سجون الاحتلال.