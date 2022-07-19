غزة : ضبط 32 هاتفًا خلويًا مفقودًا خلال أسبوع

ضبطت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة 32 هاتفًا خلويًا مفقودًا من المواطنين بعد تقديمهم شكاوى رسمية من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت أنها ضبطت الهواتف الخلوية المفقودة في غضون أسبوع من التبليغ عنها، مُقدِّرة قيمة الهواتف المفقودة بنحو 26 ألف شيكل.

وبينت مباحث الجرائم الإلكترونية أنها تابعت شكاوى المواطنين من خلال الرابط المرفق، مشيرة إلى أن البحث والتحري والمتابعة الميدانية والفنية كشفت عن الهواتف الخلوية المفقودة والسارقين، وباستجوابهم أقروا بما نسب إليهم.

وأفادت أنها أحالت ملفات القضايا لمكاتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون.