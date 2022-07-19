الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف الجهاد بالضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 19/7/2022 حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء شعبنا وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، عقب اقتحامها عدة مدن بالضفة المحتلة، ومداهمة بيوت المواطنين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب اقتحام منازلهم في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس، وهم: المحرر جميل صلاح الدين الأقرع (27 عاماً) والذي أمضى 16 شهراً بعد اعتقاله في نيسان 2017م، وهو شقيق الأسيرين عز الدين وجهاد الأقرع، اللذين تم اعتقالها في الشهر الماضي، والمحرر مصطفى بلال أبو شنب (23 عاماً)، والذي أفرج عنه من سجون الاحتلال في 25-2-2022م، وتعرض للاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة وكان اَخرها في الشهر الماضي، كما اعتقلت المحرر رأفت أبو هديب (24 عاماً)، الذي تعرض للاستدعاء لدى مخابرات السلطة مؤخراً.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد، التي تعرضت لإطلاق نار من مقاومين، وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي أثناء تلك المواجهات.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي مجاهد نواهضة (21 عاماً)، وهو يدرس في تخصص الإعلام الرقمي بجامعة القدس المفتوحة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاقتحامات المستمرة ومداهمة منازل المواطنين واعتقال كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.