لماذا غير نجم ليفربول فابينيو اسمه؟

كشف اللاعب البرازيلي فابينيو، نجم وسط ليفربول، عن تغيير اسمه بين زملائه في الفريق، بسبب الصفقة الجديدة للريدز.

وكان عزز ليفربول صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي فابيو كارفاليو (19 عاما) قادما من فولهام مقابل 5.9 مليون يورو.

وقال فابينيو في تصريحات لموقع "ذا أثليتيك" البريطاني :"بعد انضمام كارفالو إلينا هذا الصيف، أصبح الجميع يصرخ في التدريبات (فابيو)، كنت أنظر حولي معتقدا أنهم يبحثون عني لكن يتضح أنهم يريدون فابيو الآخر".

وأضاف :"للتمييز بيننا أصبح زملائي ينادونني باسم (فلاكو)، كان فيرجيل فان دايك هو من بدأ هذا الأمر، وأنا موافق على ذلك".

ويُشار إلى أن اسم "فلاكو" يعني "النحيف" باللغة الإسبانية، وهو ليس جديدا على فابينيو، حيث كشف النجم البرازيلي في وقت سابق عن إطلاق هذا اللقب عليه بين زملائه في ليفربول.

جدير ذكره أن فابينيو (28 عاما) انضم إلى ليفربول في صيف 2018 قادما من موناكو مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 170 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف، وحقق 4 ألقاب.