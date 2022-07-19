يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022 مزيداً من الانخفاض الذي لم يسبق له مثيل منذ عامين ، متأثراً بالأسعار العالمية ، حيث ان سعر الذهب في جائحة كورونا تجاوزت ألفي دولار للأونصة، وأن الفترة الحالية يبلغ سعر الأونصة من الذهب ما يعادل 1700 دولار ن ليسجل سعر الذهب عيار 24 ليصل ل 41 ديناراً و900 فلس ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع نشر سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022 الذي يواصل الانخفاض.

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022-يواصل الانخفاض

سعر الذهب عيار 24 الشراء 41 دينار و900 فلس –البيع: 39 دينار

سعر الذهب عيار 21 الشراء : 35 دينار و300 فلس -البيع : 33 دينار و800 فلس .

عيار 18 الشراء بلغ 31 دينار و 500 فلس ، سعر البيع : 28دينار و500 فلس .





سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022-يواصل الانخفاض

نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي، تعتبر الأقل من العامين الماضيين ، موضحاً ان أسعار المعدن الأصفر في جائحة كورونا تجاوزت ألفي دولار للأونصة، وأن الفترة الحالية يبلغ سعر الأونصة من الذهب ما يعادل 1700 دولار.

وأشار إلى أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا، إذ يعود أبرزها لزيادة أسعار الفائدة على الدولار، وجائحة كورونا، وبيع روسيا للذهب لسد النقص في إمدادات الطاقة.





سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022

ولفت إلى وجود لجنة متخصصة لتسعير الذهب يوميا، في إطار تعامل النقابة بشفافية كاملة مع أسعار المعدن النفيس، مؤكدا أن الأسعار المحلية تتأثر بالعالمية إيجابا وسلبا.

وأوضح علان أن النقابة قامت بنشر تسعيرتين في يوم واحد، نتيجة التذبذب الحاصل في أسعار الذهب عالميا خلال 24 ساعة، وحرصا منها على تعريف المواطن بالأسعار خاصة عند الانخفاض.





سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.10 دينار $55.15

سعر الذهب عيار 22 35.84 دينار $50.55

اسعار الذهب عيار 21 34.21 دينار $48.26

اسعار الذهب عيار 18 29.33 دينار $41.36

سعر الذهب عيار 14 22.81 دينار $32.17

سعر الذهب عيار 12 19.55 دينار $27.57

اسعار أوقية الذهب 1,216 دينار $1,715

اسعار جنيه الذهب 273.71 دينار $386.04

اسعار كيلو الذهب 39,100 دينار $55,148

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 19/7/2022-يواصل الانخفاض

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

10 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

9 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

8 يوليو 39.73 34.76 29.80 23.18 19.86