مستوطنون مسلحون يهاجمون رعاة الأغنام ومنازل المواطنين في قرية كيشان

هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، رعاة الأغنام ومنازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات في تصريح صحفي: بأن مجموعة من المستوطنين يبلغ عددهم خمسة مسلحين، وتحت حماية قوات الاحتلال، هاجمت رعاة الأغنام والمزارعين، وعددا من المنازل بالحجارة، وتم الاعتداء على قاطنيها".

وأضاف أن هذا الاعتداء أدى إلى إصابة عدد منهم بحروق في الوجه، بسبب رشهم بغاز الفلفل، إضافة إلى إثارة حالة من الهلع والخوف بين صفوف الأطفال.

يشار إلى أن قرية كيسان تتعرض منذ فترة إلى اعتداءات متكررة يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثل بمهاجمة رعاة الأغنام والمزارعين، وسلب الأرض وتجريف مساحات شاسعة منها، لأطماع استيطانية.