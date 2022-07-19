لا تستخدم سماعات الأذن بعد السباحة.. لهذا السبب!

حذر العديد من الأطباء والخبراء، من استخدام سماعة الأذن بعد السباحة مباشرة لأنها قد تؤدي في هذه الحالة إلى انسداد الأذن، ومن ثم الإصابة بالتهابات.

وقالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية :" إنّه بعد السباحة يجب أن تجف القناة السمعية جيدا، وإلا فقد تتسبب الجراثيم الموجودة في ماء الاستحمام في التهاب وألم الأذن".

وأضافت الغرفة :"في حالة استخدام سماعات الأذن فور السباحة، فسيتم تهوية القناة السمعية بشكل أقل وتجف بشكل أقل، ومن ثم تجد الجراثيم بيئة جيدة للتكاثر".

وأوضحت أنه، إذا تراكم الماء في القناة السمعية بعد السباحة، فيمكن التخلص منه بإمالة الرأس إلى الجانب وسحب شحمة الأذن برفق، ثم تجفيف الأذن بمنشفة.

وأشارت الغرفة إلى أنه لمنع دخول الماء إلى الأذن من الأساس، يمكن استخدام سدادات سيليكون خاصة للسباحة.