وزير الداخلية الأردني يكشف أسباب اكتظاظ المسافرين على جسر الملك حسين

كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أسباب اكتظاظ المسافرين وطول ساعات انتظارهم على جسر الملك حسين الحدودي مع الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال تفقده جسر الملك حسين: إن "المشكلة اللوجستية على جسر الملك حسين الحدودي تتعلق بالقدرة المنخفضة جدا للجانب الإسرائيلي باستقبال المسافرين، وهذا ما يمنع عبور جميع المسافرين عبر الجسر".

وأضاف الفراية: أن "ثمة مشاكل لوجستية على الجانب الإسرائيلي بشأن جسر الملك حسين، حيث أن المعبر من الجانب الإسرائيلي يفتح الساعة 8 صباحا، وقدوم المسافرين إلى جسر الملك حسين يبدأ مبكرا، ما ينتج عنه اكتظاظ".

وأوضح وزير الداخلية، أن "الجانب الإسرائيلي" يستقبل نحو 4 آلاف مسافر يوميا بينما يوجد على الجسر نحو 7 آلاف، مؤكدا أنه سيتم تفويج المسافرين عبر الجسر قريبا بالعدد الذي يستطيع الجانب الإسرائيلي استيعابه.

وذكر الفراية، أن بلاده لم يصلها شيء رسمي من "الجانب الإسرائيلي" عن فتح جسر الملك حسين على مدار الساعة، مطالبًا بتطبيقه على أرض الواقع إذا كان متاحا.

وبحسب الفراية، فإن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على تواصل مع الجانبين الأميركي و"الإسرائيلي" بشأن الجسر.

والجدير بالذكر، فإن جسر الملك حسين الحدودي مع الأراضي الفلسطينية يشهد عبور 155 ألف مسافر منذ مطلع شهر تموز/يوليو الحالي ولغاية الأحد.

ووفقًا لمدير إدارة أمن الجسور رأفت المعايطة، فقد قال "بلغت أعداد المسافرين عبر الجسر في شهر تموز/يوليو من عام 2018، نحو 158 ألف مسافر طيلة الشهر، فيما بلغ العدد 156 ألفا طيلة الشهر ذاته للعام 2019".