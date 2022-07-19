مدرب اليونايتد: كريستيانو ليس للبيع!!

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاج، تطرق إلى مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وقال هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"أن كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وضعت الخطة على تواجده، وأتطلع للعمل معه".

وأضاف :"الوضع لا يزال كما هو، كما أنه يملك خياراً للبقاء في مانشستر يونايتد لموسم آخر".

ويُشار إلى أنه لم ينضم اللاعب، الذي عاد إلى مانشستر في 2021، إلى موسم الإعداد لأسباب عائلية، وإن كانت ثمة أقاويل عن رغبته في الرحيل لأن النادي لن يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتابع هاج :"إنه ليس قلقا من غياب كريستيانو لأنه يتدرب بمفرده وهو محترف كبير، وسيكون في الحالة البدنية الملائمة، وليس لدي أي شك".

كما تطرق تين هاج للفترة الإعدادية الحالية لمانشستر يونايتد قائلاً: "أعتقد أن المجموعة تتفاعل بشكل جيد، في كل حصة تدريبية يقدمون أقصى ما لديهم، ونقلوا ذلك إلى المباريات".