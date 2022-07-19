الذكرى السادسة لاستشهاد المجاهد مصطفى محمد برادعية

الحافظ لكتاب الله ومعلم الكيمياء ومنفذ عملية الطعن البطولية

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

كانت بلدة صوريف شمال غرب الخليل على موعد مع فارسها مصطفى محمـد برادعيـة في 19 أكتوبر 1965م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها. وتلقى المجاهـد مصطفى برادعيـة تعليمـه المـدرسي، وأنهى دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية بالجمهورية التركية قبل أن يعمـل معلـماً لمـادة الكيمياء. وتزوج من فتاة صابرة محتسبة عام 1999م، ورزقه الله سبعة من الأبناء، هـم: (مـلاك، يـارا، مالك، دعـاء، آلاء، تامـر، وسيلين).

في صفوف الجهاد:

حفظ كتاب الله، واعتاد الجلوس والمكوث في المسجد الكبير في بلدة صوريف، وتميز بالصبر والجلد والتواضع مع أهله وزملائه وطلابه في المدرسة. واَمن بأفكار حركة الجهاد الإسلامي وأطروحاتها واستشعر مصداقيتهـا، آمـن بالمقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال ودحـره عـن أرضـنـا فـلسـطين.

شهيداً على طريق القدس:

في 18 يوليو 2016م تقـدم فارسـنا الشهيد مصطفى برادعيـة نحـو تجمـع للجنود الصهاينـة عـلى مدخل مخيـم العـروب، وتمكـن مـن تنفيذ عملية طعـن للجنـود أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين بجراح مختلفـة تعرض خلالها لإطلاق نـار مـن الجنـود مـا أدى إلى إصابتـه بجـراح بالغـة نقـل عـلى إثرهـا للمشفى، ولتصعـد روحـه الطاهرة إلى جوار ربهـا بعـد يـوم مـن إصابتـه بتاريخ 19 يوليو 2016م.