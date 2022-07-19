في خطوة للتخلي عن الدولار ..النفط الروسي للهند بالدرهم الإماراتي

أفادت وكالة "رويترز" بأن موسكو تسعى لبيع نفطها لبعض العملاء الهنود بالدرهم الإماراتي، في إطار تخليها عن الدولار واليورو.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "شركتين هنديتين على الأقل سددتا بعض المدفوعات بالدرهم"، وأن "المزيد من هذه المدفوعات سيتم تسديدها في الأيام المقبلة".

وتابعت أن "الشركات التجارية التي تتعامل معها "روس نفط" بدأت في طلب السداد المعادَل بالدولار بالدرهم الإماراتي هذا الشهر.

وأشارت إلى أن الفاتورة أظهرت أن "المدفوعات ستسدد إلى "غازبروم بنك" عبر بنك المشرق، بنك المراسلة في دبي".

وتضخ شركة "روس نفط" الروسية العملاقة النفط الخام عبر شركات تجارية منها "إيفرست إنرجي" و"كورال إنرجي" إلى الهند التي هي الآن ثاني أكبر مشتر للنفط بعد الصين.

وحلت روسيا محل السعودية كثاني أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق للشهر الثاني على التوالي في يونيو.