الاحتلال يرفع الجهوزية..مئات المتطرفين يصلون غداً للإعلان عن ثلاث مستوطنات رئيسية في الضفة مبدئياً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية، اليوم الثلاثاء، رفع الجهوزية والاستعدادات لإقامة عشرات البؤر الاستيطانية يوم غد الأربعاء في أنحاء الضفة الغربية من قبل حركة "نحالا" الاستيطانية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية"، فإن حركة "نحالا" المتطرفة بقيادة "دانييلا فايس" تستعد لإقامة ثلاث مستوطنات وذلك كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 25 مستوطنة أخرى بمرحلة ثانية.

كما أنه من المتوقع أن يصل غداً مئات النشطاء اليمينيين والعائلات إلى ثلاث مستوطنات رئيسية في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة، أن جيش الاحتلال سينشر الحواجز ومئات من رجال الشرطة والجنود وجنود حرس الحدود، في ظل تخوف من صور إخلاء وسحب نساء وأطفال وحاخامات بينهم الحاخام "الياكيم لبنان" والحاخام "يوسف أرتزيل" والحاخام "حاييم شتاينر" والذين سيشاركون في إقامة البؤر الاستيطانية.

في الساعات التي تسبق بدء العملية- بحسب الصحيفة العبرية- فإنه سيتم توزيع "مجموعات البؤر الاستيطانية" على العائلات الاستيطانية المشاركة في هذه الفعاليات كأدوات دعم وصمود للبقاء أطول فترة في هذه البؤر الاستيطانية الجديدة.

وقالت "دانييلا فايس" في تصريحات سابقة: "سنواصل إقامة المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية".

يُذكر أن "دانييلا فايس" هي من أنشأت مستوطنة "افيتار"، على جبل صبيح وأنشأت كذلك أولى المستوطنات في الضفة الغربية، وتعيش في مستوطنة "كرني شمرون"، غرب مدينة نابلس، ويتبعها مجموعات ضخمة من الفتيات يعشن على مرتفعات الضفة الغربية يعرفن بـ"بنات دانييلا".