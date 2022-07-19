أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19-7- 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء19-7- 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في العراق وغيرها من الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الدولار العالمية، ومع زيادة البحث بشكل كبير من قبل شريحة كبيرة من الناس عن أسعار الذهب في العراق، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء19-7- 2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في العراق

ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19-7- 2022، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم في العراق

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، 80.617 ألف دينار (54.97 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 70.541 ألف دينار (48.10 دولار).

جرام الذهب عيار 18

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، 60.464 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب في العراق

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.026 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر الأوقية الذهب في العراق

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق، 2.501 مليون دينار (1718 دولارا).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.