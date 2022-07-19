روسيا تقصف إقليم دونباس بغارت جوية قاتلة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قصفاً روسياً أوقع عديد من الضحايا المدنيين في إقليم دونباس شرقي البلاد.

وأفاد جهاز الطوارئ الأوكراني، في بيان له، بأن 6 أشخاص قتلوا أمس الاثنين في قصف روسي على مدينة توريتسك في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.

وقال حاكم دونيتسك الأوكراني بافلو كيريلينكو: "إن القصف الروسي على المقاطعة لا يتوقف، موضحًا أن 4 غارات روسية استهدفت أمس مدينة كراماتورسك، داعيا السكان للمغادرة".

واستهدف القصف الروسي، بحسب بيان مكتب الرئاسة الأوكراني- أمس 7 مناطق أوكرانية، في وقت أكد فيه مسؤولون أوكرانيون أن القصف الروسي على المناطق السكنية يستهدف نشر الرعب بين المدنيين.

وبعد سيطرتها مؤخرا على مقاطعة لوغانسك بشكل شبه كامل، تسعى القوات الروسية للسيطرة على مقاطعة دونيتسك المجاورة، ولذلك فهي تشن هجمات باتجاه المدن المتبقية بيد القوات الأوكرانية، مثل سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الأوكراني فجر اليوم الثلاثاء أن مقاطعة أوديسا (جنوب) استهدفت بـ7 صواريخ روسية من نوع كروز.

وفي حين بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تستسلم أمام العقوبات.