سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار والدولار

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء ، فريق فلسطين اليوم الاخباري وضع بين ايديكم التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بعد أن لاحظنا في الساعات الأولى من وجود عمليات بحث عالية من قبل المستثمرين والباعة حول هذا الامر لا سيما أن هذه الأسعار تختلف مع كل 24 ساعة إذ بلغ سعر أمس بيع غرام "عيار 24" 41,60 دينارا وسعر الشراء 38,90 دينارا فيما وصل عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 35,10 دينارا فيما بلغ سعر الشراء 33,60 دينارا أما عن التفاصيل الجديدة فهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن

ونبدأ في أولى التفاصيل حول متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني وهو على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.96 دينار $54.96

سعر الذهب عيار 22 35.72 دينار $50.38

اسعار الذهب عيار 21 34.09 دينار $48.09

اسعار الذهب عيار 18 29.22 دينار $41.22

سعر الذهب عيار 14 22.73 دينار $32.06

سعر الذهب عيار 12 19.48 دينار $27.48

اسعار أوقية الذهب 1,212 دينار $1,709

اسعار جنيه الذهب 272.75 دينار $384.72

اسعار كيلو الذهب 38,964 دينار $54,958



ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الاردن اليوم بالدينار والدولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

اما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى فقد جاء على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

10 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

9 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

8 يوليو 39.73 34.76 29.80 23.18 19.86

وقبل ان نختم هذه المقالة فنريد ان نذكر إلى أن سعر الذهب النفسي قد انخفض مؤخر في المملكة الهاشمية الأردنية إلى أكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء فقد نتمنى ان يكون قد لبى معرفتهم في معرفة الأسعار تماما كما ونذكركم إلى أننا نقوم يوميا في عرض هذه المقالة يوميا مع الأسعار الجديدة .