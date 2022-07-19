سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 18-7-2022 الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار والدولار ، وقد اهتم فريق فلسطين اليوم الاخباري في مقالته التي يوم بإعدادها يوميا في وضع أسعار المعدن النفيس إلا وهو الذهب في الأردن بناء على ما لاحظنا في وجود عمليات بحث واسعة في الساعات الأولى من هذا الصباح وهو ما يؤكد على اهتمام الملايين من الأشخاص بما فيها الباعة والمستهلكين من التعرف على تلك الأسعار وفي هذه السطور سوف تتعرفون على جميع العيارات لذلك يترتب المتابعة حتى النهاية وهو الآتي:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن

ونبدأ في أولى التفاصيل حول متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني وهو على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.96 دينار $54.96

سعر الذهب عيار 22 35.72 دينار $50.38

اسعار الذهب عيار 21 34.09 دينار $48.09

اسعار الذهب عيار 18 29.22 دينار $41.22

سعر الذهب عيار 14 22.73 دينار $32.06

سعر الذهب عيار 12 19.48 دينار $27.48

اسعار أوقية الذهب 1,212 دينار $1,709

اسعار جنيه الذهب 272.75 دينار $384.72

اسعار كيلو الذهب 38,964 دينار $54,958

ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الاردن اليوم

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

اما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى فقد جاء على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

10 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

9 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

8 يوليو 39.73 34.76 29.80 23.18 19.86

وقبل ان نختم هذه المقالة فنريد ان نذكر إلى أن سعر الذهب النفسي قد انخفض مؤخر في المملكة الهاشمية الأردنية إلى أكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء فقد نتمنى ان يكون قد لبى معرفتهم في معرفة الأسعار تماما كما ونذكركم إلى أننا نقوم يوميا في عرض هذه المقالة يوميا مع الأسعار الجديدة .