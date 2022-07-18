أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث كبيرة خلال الساعات الماضية عن أسعار الذهب في السودان اليوم مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان، تزامناً مع صعود "النفيس" عالميا من أدنى مستوياته في 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 25.217 ألف جنيه (55.24 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 22.065 ألف جنيه (48.34 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 18.913 ألف جنيه (41.43 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.710 ألف جنيه (32.22 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 784.243 ألف جنيه (1718 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 176.522 ألف جنيه (386.70 دولار).

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تداولات جلسة اليوم، بعد تراجعها لأدني مستوياتها منذ قرابة 12 شهرًا خلال تداولات الأسبوع المنصرم مسجلة خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.