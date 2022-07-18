تصاعد عمليات المقاومة في الضفة.. وكتيبة طوباس تزيد حدتها

لا تزال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بكتائبها ومعها فصائل المقاومة، تصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني في كافة أماكن تواجده في مدن الضفة والقدس المحتلتين.

وبحسب آخر إحصائية رصدت عمليات المقاومة في الضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية، فقد أظهرت تصاعد العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه شملت 3 عمليات إطلاق نار.

ففي مدينة طوباس ، أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انطلاقة عملها الجهادي بتصديها لقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس بالضفة المحتلة، صباح امس الأحد 17/7/2022.

وأكدت الكتيبة في بيانها الأول، انطلاق عملها الجهادي المبارك في هذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدوها مع قوات الاحتلال والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر.

وفي نابلس ، بينت الاحصائيات إطلاق مقاوم فلسطيني النار من سيارة صوب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وانسحب من المكان.

وفي مدينة رام الله : استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالنار، خلال اقتحام حي الطيرة في مدينة رام الله.

أما العاصمة القدس: فقد أوضحت الإحصائية أن مقاومون أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت كفر عقب شمال القدس المحتلة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، في كفر عقب وعلى حاجز قلنديا في القدس المحتلة، ومخيم الجلزون وحي الطيرة برام الله، وقرية العرقة في جنين، ومخيم عقبة جبر في أريحا، وقرية التواني بالخليل.

وكان مركز معلومات فلسطين فقد رصد 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من "العنفوان الثوري" ضد الاحتلال ومستوطنيه.

يذكر أن كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس والتي أعلنت عن انطلاقتها أمس الأحد ، هي الكتيبة الثالثة التي تعلن عنها السرايا بعد كتيبة جنين ونابلس.