طالع أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، مع صعود "النفيس" عالميًا من أدنى مستوياته في 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 139.021 ألف ليرة (55.33 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 121.647 ألف ليرة (48.42 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.268 ألف ليرة (41.50 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 81.096 ألف ليرة (32.28 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا بتعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 4.323 مليون ليرة (1721 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 973.172 ألف ليرة (386.70 دولار).

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تداولات جلسة اليوم ، بعد تراجعها لأدني مستوياتها منذ قرابة 12 شهرًا خلال تداولات الأسبوع المنصرم مسجلة خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.