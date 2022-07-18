"جينز و هارلي".. من هو عادل الكلباني الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي؟

"جينز وهارلى" تصدر عادل الكلباني إمام الحرم المكى السابق محركات البحث على جوجل، حيث بدأت القصة عندما نشر الكلباني صورًا له ببنطلون جينز وملابس كاجول وهو يقود دراجة تشبه الهارلى، هذا جعل الكلباني التريند الأول على تويتر والترند الأول على محركات البحث في جوجل، و تنوعت التعليقات على الكلبانى وظهوره بهذه الصورة حتى قال له العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومغردون تويتر أن هذه الصور لا تليق بمكانته.

من هو عادل الكلباني؟

و يبحث الكثير من الأشخاص عن معلومات حول عادل الكلباني، حيث ازدادت عمليات البحث عن عادل الكلباني، حول العالم، حيث يريد الكثير من الناس معرفة معلومات حول صاحب صورة الجينز و دراجة هارلي، و في هذه السطور نرصد لكم ابرز المعلومات عن إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني.

_ اسمه الحقيقي عادل بن سالم بن سعيد الكلباني هو إمام وخطيب سعودي من مواليد الرياض.

_ كان إمامًا لجامع الملك خالد بالرياض زهاء 20 عامًا.

_وكُلِّف بالمشاركة في إمامة المصلين بالحرم المكي في تراويح رمضان 1429هـ، وبعد انقضاء الشهر، انتهى تكليفه وعاد للرياض.

_عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة ست سنوات وتتلمذ على يد عدد من الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد مصطفى والشيخ محمد بن نبهان بن حسين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم كما أن لديه إجازة في بعض قراءات القرآن.

_ عادل الكلبانى شارك في الكثير من الأنشطة الدعوية في أرجاء السعودية، إضافة لإقامته للكثير من المحاضرات الدعوية.

_ عادل الكلبانى شارك في الكثير من البرامج التلفزيونية من خلال عدة قنوات كـ قناة الأخبارية السعودية وقناة الكويت وقناة العربية من خلال برنامج إضاءات وغيرها.

أشهر فتاوى عادل الكلباني

_ كان الكلبانى صاحب فتوى تحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه.

_ بسبب هذه الفتوى دشنت حملة ضده من قبل العديد من الدعاة السعوديين كان أبرزهم المفتي العام للسعودية وصالح اللحيدان .

_الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي طالب «بتطبيق الحجر عليه»، فيما كتب الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب الحرم المكي «قصيدة عتاب» بسبب هذه الفتوى.