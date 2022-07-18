رياض محرز يمازح جمهوره بهاتفه المكسور

مازح المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز، جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر مؤخرًا يحمل هاتف مكسور، الأمر الذى أدى إلى تساؤلات من جمهوره، ليرد رياض محرز على أسئلة متابعيه حول الصورة التي نشرها وظهر فيها هاتفه مكسور، حيث قال مازحًا: "نعم أعلم ذلك.. كنت أنتظر تجديد العقد"، وكان محرز يشير إلى تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى العام 2025.

ووقع النجم الجزائري رياض محرز عقدًا جديدًا لمدة عامين مع نادي مانشستر سيتي، فى صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حتى يونيو 2025.

وأصبح الجناح الجزائري أحد الشخصيات الأساسية في تشكيل بيب جوارديولا منذ انضمامه من ليستر سيتي في صيف 2018، وفي المواسم الأربعة التي تلت ذلك ساعد محرز السيتي في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وثلاثة كؤوس رابطة الدوري، وكأس الاتحاد، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

حتى الآن، قدم رياض محرز، 189 مباراة مع النادي، وسجل 63 هدفًا وساهم بـ 45 تمريرة حاسمة، وقال رياض محرز، عقب إعلان تجديد تعاقده، "سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد"، وأضاف رياض محرز، "استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع".

وتابع رياض محرز، "إن مساعدتنا في تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية كان لا يُنسى وجعلنا جميعًا جائعين للتطلع لتحقيق المزيد"، وشدد "أود أيضًا أن أشكر بيب جوارديولا والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني لمواصلة التحسن"، واختتم تصريحاته، "الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح في الموسم المقبل وما بعده".