راصد جوي: الكتلة الهوائية الحارة سيستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين، أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي بدأت اليوم ولكن بشكل متفاوت حتي الأسبوع المقبل.

وقال العلامي في صفحته بموقع "فيس بوك":" إن الكتلة الحارة التي بدأت اليوم يزداد تاثيرها خلال يوم غد الثلاثاء ، ستستمر بشكل متفاوت حتى منتصف الأسبوع المقبل على اقل تقدير".

ولفت الراصد الجوي إلى أن هذه الكتلة لا تتميز بارتفاع الحرارة الكبير (تعتبر متوسطة الشدة) لكنها ستجعل الأجواء اكثر حرارة مُقارنةً بالفترة الماضية ولعدة ايام متواصلة.

وكان مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قد تحدث سابقاً مع الراصد العلامي لمعرفة تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة التي تتاثر فيها البلاد حتي منتصف الأسبوع المقبل ، وللاطلاع على تفاصيل الكتلة وفق الراصد الجوي العلامي اضغط هنـــــــــــا