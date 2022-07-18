موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية-موعد الكلاسيكو الودي 2022، في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023، سيلتقي برشلونة الإسباني غريمة الابدى ريال مدريد في مباراة ودية ستجمع الفريقين نهاية الشهر الجاري عند تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد إلى جينت ستاديوم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن الموعد المرتقب لمباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الأرض 2022.

متي مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الودية

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد يوم 24 يوليو الجاري، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.

وسوف تنطلق أحداث مباراة يوم 24 يوليو الجاري عند تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد إلى جينت ستاديوم.

وتُنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عبر قناة برشلونة وترددها:-القمر الصناعي: Astra 1m، التردد: 10758.50 ،الاستقطاب: عمودي V ،معامل الترميز: 22000، معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

من المقرر أن تقام مباراة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يوم السبت 13 أغسطس 2022 على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد في الخامسة صباحا “بتوقيت القاهرة”، وغادرت بعثة برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، بدون تشافي هيرنانديز، الذي غاب بسبب مشاكل إدارية بجواز السفر، ومن المقرر أن يسافر تشافي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فور انتهاء الأزمة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - أرناو تيناس - إينياكي.

خط الدفاع: جوردي ألبا - كريستنسن - بيكيه- أراخو - إريك جارسيا - بالدي - سيرجينو ديست - سيرجيو روبيرتو.

خط الوسط: بوسكيتس - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي - بيانيتش - كويادو- فرانك كيسي - بابلو توري - مارك كاسادو.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - فاتي - رافينيا - فيران توريس - أوباميانج - عبد الصمد الزلزولي - ممفيس ديباي.

موعد الكلاسيكو الودي

وفي المقابل أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن مواجهة برشلونة لن تحمل الطابع الودي، وقال أنشيلوتي" المباراة لن تحمل الطابع الودي، نحن نحترم برشلونة كثيرا، وسيكون لقاء تنافسي للغاية، يذكر أن فريق ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما حصد برشلونة المركز الثاني.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا، بينما يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو.

موعد الكلاسيكو القادم 2022

وأنهى برشلونة الموسم الماضي وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما توج ريال مدريد باللقب.

جدول مباريات برشلونة القادمة

أغسطس – الجولة (1) رايو فاييكانو (كامب نو)

21 أغسطس – الجولة (2) ريال سوسيداد (أنويتا)

28 أغسطس – الجولة (3) بلد الوليد (كامب نو)

4 سبتمبر – الجولة (4) إشبيلية (سانشيز بيزخوان)

11 سبتمبر – الجولة (5) قادش (ميرانديا)

18 سبتمبر – الجولة (6) إلتشي (كامب نو)

2 أكتوبر – الجولة (7) مايوركا (سون مويكس)

9 أكتوبر – الجولة (8) سيلتا فيجو (كامب نو)

16 أكتوبر – الجولة (9) ريال مدريد (سانتياجو برنابيو)