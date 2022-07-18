هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تقرر تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الاداري

أفادت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال قررت اليوم الاثنين تحويل الأسير طارق قعدان للاعتقال الإداري، وذلك بعد أن قررت محكمه سالم العسكرية إخلاء سبيله بكفالة مالية.

و كانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق حسين قعدان "أبو خالد" (50 عاماً)، عقب مداهمة منزله في بلدة عرابة جنوب غرب جنين نهاية الشهر الماضي.

و اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل القيادي قعدان في الحي الشرقي من بلدة عرابة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والقيادي قعدان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، حيث أمضى أكثر من 11 عاماً في سجون الاحتلال، ومن أوائل الذين خاضوا معركة الإضراب عن الطعام وكان آخرها عام 2019م لمدة 88 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

يذكر أن الشيخ طارق قعدان متزوج ولديه ستة أبناء، وهو شقيق الأسيرة المجاهدة منى قعدان التي اعتقلت في 10-4-2021م، وهو الاعتقال السادس لها ومجمل اعتقالاتها بلغت 8 سنوات في سجون الاحتلال.

