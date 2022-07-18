500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

رصد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 500 مليون يورو إضافية لتسليح قوات كييف، انطلاقا من أن القتال في أوكرانيا سيستمر.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الحرب في أوكرانيا ستستمر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذا البلد بكل ما هو ضروري، واتخذ وزراء الخارجية اليوم قرارا سياسيا بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل مساعدات عسكرية جديدة".

يشار إلى أن الاتحاد الاوربي أنفق حتى للحظة 2.5 مليار يورو من "صندوق السلام الأوروبي" لتزويد كييف بالأسلحة.