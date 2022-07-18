رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022- آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، ولاحظ فريقنا زيادة الكثير من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2022، على مواقع البحث، خلال الساعات الماضية، حيث يبحث مشتركي خدمة التليفون الأرضى، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى، وطرق الدفع والسداد لفواتير التليفون الأرضي، كما يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يوليو، لمعرفة جميع المستجدات المتعلقة بالسداد، ودفع فاتورة التليفون الأرضى، لذلك سنرفق لكم في المقال أدناه المعلومات الكاملة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022- آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022- آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو

وبدأ الكثير من المواطنين، منذ منتصف شهر مايو 2022 الماضى، ببدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بعد إعلان موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات we، حيث تعلن الشركة قيمة فاتورة التليفون الأرضى وفقًا لجدول يتضمن استهلاك التليفون الأرضى.

كما أن هناك عدة خطوات يمكن عن طريقها، قيام المواطنين بدفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2022، عبر الإنترنت من المنزل، مع الشركة المصرية للاتصالات we.

ويستطيع مستخدمى خدمة التليفون الأرضى، استعلام عن فاتورة الأرضى يوليو 2022، من خلال الخطوات التالية:

- لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2022، الاتصال التليفوني من الأرضي بالرقم المختصر للشركة المصرية للاتصالات: 19777.

- ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة، من خلال إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضى.

خطوات دفع فاتورة الأرضى يوليو 2022

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في تحصيل قيمة فاتورة التليفون الأرضي ابتداءًا من 15 مايو 2022، بمهلة سماح حتى 14 يوليو الجاري، ثم تلجأ إلى تحويل الخط المنزلى إلى خاصية الاستقبال فقط غير المسددين بدءا من 15 يوليو إلى 14 يوليو المقبل، وبعد ذلك تتخذ الشركة اجراءات عقابية ضد المتأخرين عن سداد الفواتير حيث يتم فرض غرامة ماليو وقطع الخدمة بفصل الحرارة عن الهاتف الأرضى في 15 يوليو المقبل.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

1. الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا الرابط.. اضغط هنـــــــــا.

2. إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

3. قم بالضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

4. ثم اضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

5.ثم تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

6. اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا بنجاح. لفاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2022.

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