بالصور الرابطة الإسلامية تطلق مخيم صيفي لطلاب الجامعات في شمال غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مخيم الطريق إلى القدس، لطلاب المرحلة الجامعية في شمال غزة.

بحضور الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني وأمين سر الرابطة الإسلامية الأستاذ أنس المصري ومسؤول ملف الجامعات الأستاذ محمود شلح وأعضاء وكوادر ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية شمال غزة

من جانبه، أكد الأستاذ سامي البسيوني أن الشباب هم أمل المستقبل وقادة الغد وهم من سيعبّدون الطريق إلى القدس الذي خطت بداياته بدماء الشهداء الذين سبقونا على طريق القدس.

ووجه البسيوني العديد من النصائح من ضمنها: ضرورة العمل على تحصيل العلم النافع، والحرص على تكوين شبكة من العلاقات مع الزملاء الملتزمين والمتفوقين خلال فترة دراستك حتى تتعلم منهم وتشاركهم المهارات والخبرات.

من جهته، تحدث الأستاذ أنس المصري عن نوعية الأنشطة والفعاليات التي يمكن تقديمها لطلبة الجامعات خلال العام الدراسي القادم، وناقش مع الحضور آليات العمل داخل الجامعات، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي خلال تنفيذ الأنشطة.

بدوره، شرح المختص المهندس رامز حسونة مهارات التخطيط والإدارة التي من شأنها تعمل على التخطيط للأهداف المرجوة والوصول لها بأقل الإمكانات.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ جهاد أحمد على ضرورة تنظيم الفعاليات وتقديم الخدمات التي من شأنها التخفيف عن كاهل الطلبة وذويهم

وفي الختام قدّم مسؤول ملف الجامعات في الإقليم الأستاذ إياد عفانة شكره للطلاب على حضورهم وتفاعلهم متمنياً لهم إجازة صيفية سعيدة.





