برشلونة يؤجل موعد تقديم ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة تأجيل تقديم مهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي كان مقررا مساء اليوم الإثنين.



وكان النادي الكتالوني يعتزم تقديم المهاجم البولندي في السابعة مساء بتوقيت إسبانيا (الواحدة مساء بتوقيت ميامي)، لكنه قرر تغيير خطته، حسب صحيفة "ماركا".



ولم يوضح برشلونة أسباب تغيير موعد التقديم، لكنه أشار إلى أنه سيعلن عن الموعد الجديد قريبا.



ويأتي ذلك في الوقت الذي التحق فيه ليفاندوفسكي بمعسكر برشلونة في فلوريدا أمس الأحد.



ومن المفترض أن يجري اثنان من لاعبي برشلونة مؤتمرا صحفيا اليوم، لكن لم يحدد برشلونة هوية الثنائي، وبالتالي ليس من المستبعد أن يكون "ليفا" أحدهما.



ويستعد البارسا لمواجهة إنتر ميامي يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ريال مدريد (24 يوليو/تموز) ويوفنتوس (27 يوليو) ونيويورك ريد بولز (31 يوليو) في فترته الإعدادية للموسم الجديد.



يذكر أن برشلونة أعلن يوم السبت الماضي، توصله لاتفاق رسمي مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفسكي، بعد مفاوضات ماراثونية خلال الأسابيع الماضية.