مرفق رابط الفحص: تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100دولار الاستعلام الحكومي شهر 7 2022المنحة القطرية الجديدة

مرفق رابط الفحص: تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100دولار الاستعلام الحكومي شهر 7 2022، لا تزال المنحة القطرية 100 دولار وموعد صرفها، سؤال العديد والكثيرين من المواطنين في قطاع غزة، كون هذه المنحة أصبحت جزء مساعد لدخل الفرد والمواطن المستفيد من المنحة القطرية لذلك نجد تزايد عمليات البحث من قبل الكثيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 7 2022، لذلك وضع لكم وبحرص "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن الموعد المحدد والمتوقع لعلمية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر يوليو 7 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواصل فيها المواطنين البحث على مدار الساعة للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية 2022.

رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يوليو 7 2022

وكعادته وفي مثل هذه الأيام يعلن السفير القطري محمد العمادي عن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، والذي جاء عددها الدفعة الماضية لشهر 6 يونيو قرابة الـ103 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد وأن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وبينت الكحلوت، أن معايير اختيار المستفيدين من المنحة يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين والإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، لافتة إلى أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية يتم عن طريق اللجنة القطرية.

رابط فحص 100 دولار قبل قليل شهر يوليو7

كما أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

آخر أخبار المنحة القطرية اليوم

وأضافت " كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

اخترنا لكم: الوزارة تحدد موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي"في فلسطين 2022-موعد نتائج توجيهي

رابط فحص 100 دولار شهر7 2022

فيما يتعلق الحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور، أوضحت " يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً و بخصوص الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية يمكنها إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة".

وقالت:" نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية ويتم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين"، مبينة أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته وأن لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولارشهر 7

فيما يتعلق بأصحاب البيوت المدمرة هناك برنامج مشترك بين وازرة التنمية الاجتماعية وزارة الاشغال ووزارة الإسكان، قالت :" نحن في قطاع غزة لم نبلغ من رام الله عن وجود دفعة قريبة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية وعند الانتهاء من ملف المشاريع السكنية المصرية سيكون هناك معايير واضحة ويطلع عليها الجميع ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يوليو 7 2022

وسنرفق لكم رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر 7 ، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 7 2022م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل العديد من منتفعي المنحة القطرية 100 دولار شهر 7 من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

رابط فحص 100 دولار شهر 7

وأوضحت أن هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تخدم كافة الحالات الاجتماعية المضافة على البرنامج الوطني ،مبينة أن عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية يصل 23 ألف أسرة من قطاع غزة.

ولفتت إلى وجود تواصل وتعاون بينا وبين كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة لخدمة الأسر المضافة على البرنامج الوطني.