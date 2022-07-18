طريقة التسجيل في سكني الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني 2022

طريقة التسجيل في سكني الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خطوات التسجيل في تطبيق وموقع سكني الذي يهتم بإيجاد الحلول السكنية المتنوعة والعديد من الخدمات المميزة التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة التسجيل في تطبيق وموقع سكني الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني 2022.

طريقة التسجيل في سكني الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني





طريقة التسجيل في تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني

نبذة عن تطبيق سكني 2022

برنامج سكني يهتمّ بك، ويسعى لإيجاد حلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية مميزة، وخدمات أخرى تسهّل رحلة البناء والتملك والتأجير للمواطنين في المملكة العربية السعودية، عبر إصداره الجديد والمطوّر الذي يقدم لك تجربة مختلفة وفريدة لتصفح المنتجات والمشاريع السكنية في تطبيق سكني بيُسر وسهولة.





وزير الشؤون البلدية يعلن عن 5 باقات دعن لمستفيدي سكنى 2022

دَشَّنَ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي "سكني"؛ بهدف تسهيلِ تملُّكِ المواطنين للمنازل وبما يتوافقُ مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، لتصلَ خياراتُ الدعم لمستفيدي "سكني" إلى 9 خيارات.





وشهدَ إطلاقَ الباقات حضورُ معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، وعددٍ من شركاء النجاح من جهات تمويلية ومطورين عقاريين وإعلاميين وقيادات الوزارة.

وكشفَ "سكني" عن حلول وخيارات أكثر لتملك الأسر للمسكن الملائم خلال "ملتقى سكني"، الذي أُقيم في المركز التفاعلي لمشروع مرسية شمال مدينة الرياض، للاحتفاء بما حَقَّقَهُ برنامجُ سكني من إنجازات خلال الفترة الماضية، والكشف عن مستهدفاته للفترة المقبلة بما يتماشى مع خطط الوزارة فيما يتعلقُ بقطاع الإسكان.

رابط.. طريقة التسجيل في تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني للحصول على باقات الدعم السكني

وأكدَ البرنامجُ أنَّ باقاتِ الدعم المتنوعة تأتي امتداداً للحلول التمويلية والخدمات السكنية التي يتيحُها البرنامجُ بدايةً من الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وغيرها من الخدمات.

وأوضحَ "سكني" أنَّ هذه الخياراتِ وفَّرَت 5 باقاتٍ شملت (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، مشيراً إلى إمكانية الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%.





وأشارَ البرنامجُ إلى أنَّ الباقاتِ تمنحُ المستفيدَ حلولاً مرنةً ومتعددةً، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنها تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

من جانبه، قالَ الرئيسُ التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، - في كلمته خلال الملتقى-:إنَّ خياراتِ الدعم السكني الإضافية صُمِّمت نتيجةَ دراسة تحليلية استطلعت آراء الأسر وتطلعاتها المستقبلية لتملك السكن وبما يُلبي احتياجاتها الفعلية وقدراتها المالية، لافتاً الانتباه إلى أنَّ باقاتِ الدعم السكني تمنحُ المستفيدَ مبلغَ 100 ألف ريالٍ فوراً عند توقيع العقد التمويلي.

وأوضحَ أنَّ مبلغَ الباقة المُقَدَّمَ للمستفيد غير مسترد، ويُعَدُّ أحدَ الحلول المقدمة لتسهيل تملك المستفيد للمسكن من حيث توفير مبلغ للدفعة الأولى لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة أو التأثيث، أو تجديد المسكن في حال شراء وحدة سكنية يزيد عمرها على 15 عاماً، كما تُلبي باقةُ الإيجار رغباتِ مستفيدي منتج البيع على الخارطة، بتقديم مبلغ الإيجار لحين الانتهاء من استلام الوحدة السكنية، موضحاً أنَّ فكرةَ التنوُّعِ في إيجاد حلول وخيارات أكثر تحاكي متطلبات الأسر وبناءً على الحاجة الفعلية لتملك المسكن الملائم.

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