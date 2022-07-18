انتهاكات المستوطنين.. محاولة لمحو التاريخ الفلسطيني والقدس هي رأس الحربة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" مسلسله الاستيطاني والتهويدي في القدس المحتلة، في محاولة يائسة لبسط سيادته وإحكام سيطرته الكاملة على المدينة المقدسية، وكان أخرها إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة القدس المحتلة، بحجة "إقامة مسابقة ركض ليلي للمستوطنين".

عدم المسؤولية

الخبير في الشؤون المقدسية عنان نجيب، أكد أن هذه الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنين بحق القدس والمقدسيين تأتي في سياق إحكام قبضة الاحتلال على مدينة القدس، في ظل حالة من عدم المسؤولية الفلسطينية والعربية تجاه القدس.

وقال نجيب في تصريح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن الاحتلال لم يعد يريد فرض سيادته على المدينة فقط، فقد قطع أشواطا طويلة في سبيل طمس معالم المدينة، مبينًا أنه يخطط لمحو التاريخ وتقزيم الهوية الوطنية الفلسطينية تمهيدا لعملية تهجير المقدسيين المدينة.

انعدام الحراكات

وأضاف أن أجندات الاحتلال القادمة بمختلف توجهاته تتصاعد وتيرتها، سواء بتدنيس وتقسيم الاقصى وأسرلة مناهج التعليم، والاستيطان والاستيلاء على ما تبقى من عقارات وأراضي القدس، دون أي حراكات سياسية أو جماهيرية رادعة.

ودعا الخبير في شؤون القدس، للاتفاق على برنامج وطني واضح يجمع الكل الفلسطيني بالمدينة، مشيرًا إلى أن أدوات سلطة رام الله والتطبيع مع "إسرائيل" يعرقل أي برنامج وطني.

رأس الحربة

ولفت نجيب، أن بوصلة القدس أثبتت على مدار عقود أنها رأس الحربة الاكثر قوة بوجه الاحتلال.

وتابع: "القدس المحتلة تعيش حالة من فقدان المرجعيات السياسية التي تثق بها الجماهير، التي فقدت القدرة على تحديد الأولويات والآليات، بل اننا نعيش حالة غير مسبوقة من تلوث معظم المرجعيات بالمال العربي المطبع والمناصب الرسمية بسلطة رام الله التي تشتري بعض القيادات، ما ينعكس بشكل مباشر على الفعل الجماهيري المنظم للوقوف بوجه مخططات الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بلدية الاحتلال اليوم الإثنين، أنها ستغلق عدداً من الشوارع الرئيسية في مدينة القدس المحتلة، بحجة "إقامة مسابقة ركض ليلي للمستوطنين".

وبيّنت أنها ستقوم خلال اليوم بإغلاق كل من؛ نفق المصرارة، وباب الخليل، ومنطقة مأمن الله، وجورة العناب، و طريق القدس- الخليل، وطريق بيت لحم، وشارع الملك داود وحديقة الجرس.

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف المواصلات العامة من الساعة 6:00 مساءً لغاية الساعة 11:00 ليلاً.

يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم في مدينة القدس وبلداتها وضواحيها، بحمايةٍ من قوات الاحتلال، وخلال النصف الأول من العام الجاري، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى" 222 اعتداءً للمستوطنين في المدينة المقدّسة.