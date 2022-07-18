"اتحاد الكرة" ينعى لاعبا من جنوب افريقيا غرق بمسبح في أريحا

نعى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وكافة أركان اللعبة في فلسطين والأسرة الرياضية والشبابية الفلسطينية شهيد الرياضة اللاعب كابيلو جوني ماليسا لاعب فريق SA Development الجنوب أفريقي، الذي قضى إلى مثواه الأخير غرقا في مدينة أريحا خلال تواجده في فلسطين برفقة فريقه الذي وصل إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الرجوب في بيان له، اليوم الإثنين، إن "الاتحاد الفلسطيني وإزاء هذا المصاب الذي هزنا جميعا برحيل الطفل "ماليسا" الذي حمل رسائل المحبة والسلام والتضامن من جنوب إفريقيا إلى أرض فلسطين فإننا نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لذويه وأصدقائه ولاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم والأسرة الرياضية ولعموم أبناء الشعب الجنوب أفريقي الصديق، آملين من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وأوضح أن مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثمان الطفل "ماليسا" ستقام بعد غد الأربعاء في مقر محافظة أريحا عند الساعة 12:00 ظهرا بمشاركة شعبية ورسمية ورياضية، حيث سيلف جثمانه بعلم دولة فلسطين والعلم الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا قبيل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في جنوب إفريقيا.