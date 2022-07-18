"الأونروا" بغزة توصي بضرورة ارتداء الكمامة في المراكز الصحية

أوصت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة في جميع المراكز الصحية التابعة لها في قطاع غزة من قبل كافة المستفيدين، وذلك للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد للمرضى خاصة الأكثر عرضة لمضاعفات هذا المرض مثل الحوامل وكبار السن و مرضى الأمراض المزمنة.

إليكم نص بيان وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا":

الأونروا - إقليم غزة

في إطار المتابعة المستمرة من قبل برنامج الصحة بوكالة الغوث لتطوارت الحالة الوبائية، و بناءاً على إعلان وزارة الصحة في غزة الذي أكد تزايد أعداد الاصابات المسجلة لـ كوفيد-19 بشكل يومي والتي تشير إلى أن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، حيث يتمتع المتحور الجديد بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي.

وبناءً عليه، يوصي برنامج الصحة بوكالة الغوث بما يلي:

الحرص على ارتداء الكمامة في جميع المراكز الصحية التابعة لها من قبل كافة المستفيدين، وذلك للحد من انتقال العدوى للمرضى خاصة الأكثر عرضة لمضاعفات هذا المرض مثل الحوامل و كبار السن و مرضى الأمراض المزمنة.

الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقاً عند زيارتكم للمراكز الصحية وذلك لمنع الازدحام و انتشار العدوى.

الاتصال على رقم التطبيب عن بعد 1800444666 التابع للمراكز الصحية لوكالة الغوث للحصول على الاستشارة الطبية في حال كانت الشكوى المرضية خفيفة أو متوسطة، وذلك للحد من الاكتظاظ و التقليل من الاختلاط بالحالات المصابة بكوفيد-19 و بالتالي خفض فرصة انتشار الفايروس بين المرضى و باقي المنتفعين داخل المراكز الصحية.

الحرص على تلقي اللقاحات الأساسيه من لقاح كوفيد-19 لمن لم يتلق اللقاح بعد، كما و ينصح بتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس كوفيد19.

الحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة.

نثمن التزامكم بهذه الإجراءات لنحافظ معاً على صحتكم و صحة عائلاتكم و أحبابكم.