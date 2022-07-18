الصحة تعلّق على تزايد حدة انتشار كورونا في قطاع غزة..!

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة يعيش في الموجة الخامسة من كورونا، محذرة من التسارع في المنحنى وزيادة عدد الحالات المسجلة يومياً.

وتوقع مدير الطب الوقائي بالوزارة د. مجدي ضهير في تصريحات إذاعية، أن تستمر هذه الزيادة خلال الأسابيع القادمة، وأن تكون الحالات الخطيرة بمعدلات أقل من الموجات السابقة.

وشدد ضهير على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية واستخدام التعقيم، إلى جانب تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

ولفت أن اللقاح هو الملاذ الأساسي للتعامل مع هذه الجائحة، مشيرًا إلى أنه يقلل من تحول الإصابات لحالات خطيرة وحرجة.