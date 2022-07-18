المنتخب الفلسطيني يصل السعودية للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب، إلى السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما.

وتنطلق البطولة يوم 20 الجاري وتستمر حتى السادس من آب المقبل، وتقام منافساتها في مدينة أبها السعودية.

ويشارك في البطولة 18 منتخبا عربيا، هم: السعودية، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، والإمارات، والعراق، وعمان، والبحرين، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وموريتانيا، وليبيا، والسودان، واليمن، وجيبوتي، والصومال.

فدائي الشباب يستهل مشواره في المجموعة السادسة من الدور الأول للبطولة، بلقاء منتخب السودان يوم 25 الجاري، ثم يقابل المنتخب المغربي في 28 من ذات الشهر.