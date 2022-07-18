مستويات حرارة قياسية في فرنسا والمملكة المتحدة تصل إلى 40 درجة مئوية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم الاثنين، أن تسجل مستويات حرارة قياسية في فرنسا والمملكة المتحدة لتصل إلى 40 درجة مئوية مع استمرار موجة حر في غرب أوروبا منذ أيام.

وقال خبراء الأرصاد: إن "أكثر الأيام حرًّا في تاريخ فرنسا، إذ ستتجاوز الحرارة القصوى في كل المناطق 30 درجة مئوية في حين ستراوح بين 38 و40 درجة في جزء كبير من البلاد".

وحذر أن "الحر يتعاظم والقيظ يمتد ليشمل البلاد برمتها"، متوقعة تسجيل مستويات قياسية خصوصا في غرب البلاد وجنوب غربها.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الحرارة قد تبلغ "في بعض مناطق الجنوب الغربي" 44 درجة مئوية تعقبها "ليلة شديدة الحر".

لا تزال الحرائق تلتهم غابات البرتغال وفي طريقها إلى غابات أسبانيا وجنوب فرنسا..

▫️ملاحظة:

•توقعات أن تصل كذلك إلى غابات إيطاليا واليونان وتركيا وكرواتيا.

•البرتغال تواجه موجة حرارة غير مسبوقة و96% من غاباتها تعاني من جفاف شديد.

•الوضع صعب لأن الحرائق إندلعت في 4 أماكن متفرقة. pic.twitter.com/sUdmKrPouL — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) July 16, 2022

وتعدّ موجة الحر هذه الـ45 التي تضرب فرنسا منذ عام 1947، وستبلغ ذروتها على الواجهة الأطلسية للبلاد بخاصة في منطقة بريتانييه التي كانت تحميها حتى الآن.

ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوث الجو، مع تفاقم متوقع الاثنين في تركز الأوزون، بخاصة في منطقة الأطلسي وجنوب شرقي فرنسا، حسب منصة "بريف إير" الوطنية لتوقعات جودة الهواء.