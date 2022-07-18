طريقة استرجاع حساب تيك توك مهكر.. خطوات استعادة كلمة سر تيك توك، يعد تطبيق تيك توك من أشهر التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كسب شهرة كبيرة جدا، لاسيما وأنه بات مصدر دخل للملايين من المشتركين عبر هذا التطبيق، فتصل مشاهدات المشاهير عبر التيك توك للملايين وهو ما يدر عليهم أموالا طائلة، لكن ما يثير استيائهم وغضبهم أن يتم تهكير حساباتهم أو تعطيلها سواء من هكر أو من إدارة التطبيق الشهير، لأنهم حينها سيفقدون متابعينهم، وسيفقدون الأموال التي يحصلون عليها من خلال عدد المشاهدات على الفيديوهات أو الصور التي يعرضونها.

طريقة استرجاع حساب تيك توك بدون ايميل

ولأن هناك عشرات الآلاف من حسابات التيك توك تم حذفها أو تهكيرها، بات أصحاب هذه الحسابات وغيرهم يبحثون عن، طريقة استرجاع حساب تيك توك مهكر.. خطوات استعادة كلمة سر تيك توك، لأن حسابهم الأصلي يوجد عليهم متابعون كثر، ومن خلال المشاهدات فإنهم يحصلون على أموال طائلة، وهو ما يدفعهم للبحث عن، طريقة استرجاع حساب تيك توك بدون ايميل، في حال الحذف، وتنشر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة لاسترجاع حساب تيك توك بدون رقم هاتف أو ايميل، سوف تحتاج إلى ارسال رسالة الى فريق دعم التيك توك. أو يمكنك إنشاء حساب تيك توك جديد والإبلاغ عن المشكلة مباشرة من خلال التطبيق. بمجرد الإبلاغ عن المشكلة، انتظر لبضعة أيام حتى يصلك الرد من التيك توك، هل سيتم حذف التيك توك Tik Tok- سبب حذف تطبيق التيك توك.





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الإعلان على تيك توك نتايجه مذهلة

وطريقته سهلة



في هذا الثريد تعلم كيف تسوي إعلانك بنفسك ولا تطلب من أحد بـ5 دقايق ⏰ pic.twitter.com/PQr9xUrm9U — مرزوق البريك (@mrz_s1) July 16, 2022

استرجاع حساب تيك توك بدون رقم هاتف

ويبحث رواد مواقع التواصل ومن يملكون حسابات على تطبيق تيك توك، لاسيما الذين حذفت أو تهكرت حساباتهم، عن استرجاع حساب تيك توك بدون رقم هاتف، إذ يقدم لكم فريق العمل طريقة استرجاع الحساب بدون رقم هاتف، وهي: اذهب وقم بتنزيل تحديث تيك توك آخر إصدار للاندرويد عبر المتجر في جوجل بلاي ستور انقر هنا، ثم تنزيل تحديث التيك توك أحدث نسخة للآيفون عبر المتجر في آب ستور آيتونز انقر هنا، وانقر على آيقونة التطبيق لفتحه، ثم اضغط على خيار (الملف الشخصي) أو البروفايل وتجده في الأسفل مباشرة على الزاوية اليسرى بجانب صندوق الوارد، ثم انقر على خيار (انشاء حساب)، ثم سيطلب منك تحديد الحساب أو اضافة حساب جديد على التيك توك، ثم اضغط على خيار (لا يمكن تسجيل الدخول؟).

تنشيط حساب تيك توك

ويبحث المستخدمون الجدد عن طريقة سهلة، تنشيط حساب تيك توك، لأنهم سيخوضون غمارا في هذا التطبيق الشهير، إما للتسلية أو لمرحلة كسب الأموال، ونرفق لكم طريقة تفعيل حساب تيك توك، و أيضا، طريقة استرجاع حساب تيك توك مهكر.. خطوات استعادة كلمة سر تيك توك، في البداية حمل تطبيق تيك توك من Google play أو App store. بعدها افتح التطبيق. ثم توجه إلى صفحتي. بعدها حدد طريقة لإنشاء الحساب مع التأكد من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لتذكرهما أثناء الحاجة لهما لاحقًا، بهذه المعلومات نرجو أن تكونوا قد استفدتم منها لتنشيط حساباتكم عبر التطبيق الأشهر على مستوى العالم.