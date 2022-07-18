بالفيديو والصور تحطم طائرة صومالية وهذا ما حصل لركابها!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:00 م
18 يوليو 2022
تحطم طائرة ركباب في الصومال
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تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، أثناء هبوطها بمطار آدم عبد الله الدولي بمقديشو وتم إجلاء 30 شخصاً كانوا على متنها بسلام.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية، نقلاً عن سلطات مطار مقديشو الدولي، قولها إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

ولم ترد أنباء فورية عن أي إصابات أو سبب تحطم الطائرة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية.

وتحطمت الطائرة، التي تديرها خطوط جوبا الجوية، خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران.

وأظهرت صور من مكان الحادث، دخاناً أسود اللون يتصاعد من الحطام.

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