تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المعتقل صلاح الدين نزال

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له مؤخرا المعتقل صلاح الدين نزال (23 عاما) من مدينة البيرة، على يد سجاني الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".

وأوضحت الهيئة، أن الأسير نزال نكل به بشكل كبير خلال تنفيذ هجمة قمعية من قبل وحدات "الدرور" لإحدى زنازين معتقل "عوفر"، حيث أقدمت إدارة المعتقل على زجه بتلك الزنزانة بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام إسنادا للأسير المضرب رائد ريان، وخلال الهجمة اعتدوا عليه السجانون بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده وتعمدوا خنقه وإفلات كلب بوليسي ليهاجمه، بدون أي مبرر يستدعي لذلك، كما لم يسلم من الشتم والدعس عليه، إضافة إلى شبحه لساعات طويلة.

ولفتت إلى أن الأسير نزال لا يزال يعاني من أوجاع حادة من آثار الضرب العنيف الذي تعرض له والشبح لوقت طويل، علما أنه يعاني من مشاكل صحية ولديه عدة كسور في رجله، وعلق إضرابه بعد استجوابه والضغط عليه من قبل محققي الاحتلال لإيقاف إضرابه، وهو معتقل منذ تاريخ 16/10/2021 ولا يزال موقوفا حتى الآن.