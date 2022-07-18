موعد لقاء الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2021بتوقيت القاهرة والقناة الناقلة

يبحث عشاق الكرة عن موعد لقاء الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2022 بتوقيت القاهرة والقناة الناقلة، حيث يلتقي الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2020-2021، بعدما استطاع الأهلي تخطي مباراة بتروجت بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، ونجح الزمالك في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان بهدفين لهدف.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس مصر

يواجه الأهلي نظيره وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2020-2021، الخميس 21 يوليو 2022 على أرض معلب استاد برج العرب عند الساعة الثامنة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

قناة أون تايم سبورت هي التي تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، نظرا لحصولها حصريا على حقوق بث البطولة المصرية.

معلق مباراة الأهلي والزمالك 21 يوليو 2022

من المتوقع بنسبة كبيرة أن يعلق على هذا اللقاء الهام والمرتقب بلال علام على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية لشبكة أون تايم سبورت.

استغل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز الراحة التي حصل عليها فريق الكرة لمدة 24 ساعة عقب خسارة مباراة بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري، في إستكشاف فريق الزمالك ومشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته في نهائي كأس مصر.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفا للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.