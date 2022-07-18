ماذا قال اشتيه بشأن أزمة معبر الكرامة ؟

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اننا نتابع الأزمة على معبر الكرامة التي يعاني منها أبناء شعبنا، وسنعمل بالاتفاق مع الأشقاء في الأردن والطرف الإسرائيلي على إنهائها على المدى القريب، بتمديد ساعات العمل على المعبر، وتوسيع وإنشاء مسارب جديدة على المدى المتوسط.

وتابع اشتية خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء اليوم: ان الأفضل هو أن يتم إنشاء مسارب للشاحنات وأخرى للمسافرين، وعدم الدمج بينها. الأردن الشقيق يعمل معنا على تطوير المعابر من طرفهم، ونحن معهم في كل إجراء للتسهيل على حركة المسافرين.

وفي سياق منفصل، دعا الإدارة الأميركية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، التي من شأنها تقوض حل الدولتين، بقوله: ما أن انتهت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية.

كما طالب بضرورة وقف الاستيطان فورا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما شكر الدول العربية الشقيقة على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس، وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن فلسطين كانت حاضرة عند العرب رغم محاولات "اسرائيل" تغيبها.

ورحب باسم مجلس الوزراء بالمواقف الصادرة عن تسع دول أوروبية والرافضة لتصنيف حكومة الاحتلال لمنظمات غير الحكومية الفلسطينية على أنها إرهابية، وشكر الدول التي صوتت بهذا الاتجاه، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ مواقف مشابهة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته قضايا متعلقة بتسهيل تنفيذ المشاريع الممولة من الخزينة، وتوسيع مجمع فلسطين الطبي، وبدائل متعلقة بالنقل والمواصلات، ومتابعة الإجراءات الاسرائيلية المتعلقة بدخول السياح والأجانب إلى فلسطين، وقضايا الطاقة لمنطقة الخليل، كما يناقش المجلس القضية المحورية لهذا الاسبوع والمتعلقة بالشباب والرياضة.