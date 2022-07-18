الجهاد بغزة تفتتح دورة للانقاذ البحري

افتتحت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة ، صباح اليوم دورة عزم الصادقين للإنقاذ البحري، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، بمشاركة 40 متدرباً للمرحلة الأولى، بعد اجتيازهم لاختبارات القبول للدورة.

وحضر الدورة التي عقدت في موقع تدريب يتبع للدفاع المدني، مسؤول إقليم غزة الأستاذ يوسف دلول مسؤول حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وأعضاء الإقليم، إضافة الى مدير قسم التدريب في جهاز الدفاع المدني الأستاذ أبو أسامة الحمادين وطاقم من نخبة المدربين.

وخلال كلمة له رحب الأستاذ يوسف دلول بالمشاركين في هذه الدورة شاكراً لهم إلتزامهم وحضورهم.

ودعا جميع المشاركين إلى الحرص على الاستفادة من مثل هذه الدورات التي تفيدهم في حياتهم العملية.

بدوره أوضح الأستاذ علام شبير مسؤول اللجنة الرياضية في إقليم غزة، أن الدورة ستستمر لمدة شهر كامل وستشمل التدريب على محاضرات نظرية وعملية، لتأهيل منقذ قادر على التعامل مع الحوادث المختلفة في البحر بكفاءة.

















