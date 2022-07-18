توني بلير: حرب أوكرانيا تظهر تراجع الهيمنة الغربية مع صعود الصين

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تقترب من نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط الانعطاف في المشهد العالمي منذ قرون.

جاء ذلك وفقا لنص خطاب بلير ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟".

ورأى بلير أن العالم يشهد "نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية منها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأضاف بلير أن "العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفييتي لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة".

وتابع قائلا: "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب... التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا".

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".

وقال بلير إن "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفييتي" لكنه قال: "على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا".

وأضاف: "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري" مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة (عسكريا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007.