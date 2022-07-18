لجان المقاومة تدعو لتشكيل لجان حماية للدفاع عن شعبنا رداً على "خلايا المستوطنين"

وصفت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الإثنين 18/7/2022، تشكيل خلايا مسلحة من المستوطنين المجرمين ضمن ما يسمى" مشروع ماجن " بالعمل الاجرامي والسلوك الإرهابي الخطير لا يمكن السكوت عنه .

واعتبرت لجان المقاومة، أن تشكيل هذه الخلايا المتطرفة من المستوطنين هو تصريح باستهداف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل بغطاء من الجيش والمستوى الرسمي الصهيوني .

ودعت لجان المقاومة، إلى تشكيل لجان حماية شعبية هدفها الدفاع عن أبناء شعبنا في" القدس والضفة والداخل الفلسطيني" المحتل والتصدي بكل قوة لجرائم المستوطنين المجرمين.

كما دعت إلى تصعيد المقاومة والثورة الشعبية بكافة أشكالها وتوجيه الضربات القوية والنوعية لجنود العدو الصهيوني ومستوطنيه الفاشيين .