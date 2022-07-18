رام الله: تعليق العمل في المحاكم ودعوة لاجتماع مهم لاتخاذ القرارات

علقت نقابة المحامين اليوم الاثنين 18/7/2022، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط؛ ضمن خطواتها النقابية التصعيدية الاحتجاجية على رفض وقف إنفاذ القرارات بقانون.

ودعت النقابة في بيانٍ لها، ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا؛ وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

كما وأوضحت أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا، داعيةً كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

ودعت النقابة للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها، وللاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).

وقررت النقابة إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل، لافتةً إلى أن المجلس يبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.