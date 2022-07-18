القوات الروسية تنفذ ضربات عسكرية عالية الدقة شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها نفذت ضربات عسكرية عالية الدقة شرق أوكرانيا مكّنتها من تدمير راجمات صواريخ أميركية وطائرات حربية والقضاء على 200 جندي أوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي: إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك في دونيتسك، منصة إطلاق وعربة نقل وشحن لراجمة صواريخ من طراز "هيمارس" (HIMARS) أميركية الصنع.

وأضاف كوناشينكوف، أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ "هاربون" (HARPOON) المضادة للسفن التي سلمتها دول لأوكرانيا"، في إشارة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركيف (شمال شرق)، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.

يُشار إلى أن موسكو أعلنت في 24 فبراير الماضي عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ووضعت شروط لوقفها عدم محاولة كييف الانضمام إلى حلف الناتو.