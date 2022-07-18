 6 قرارات للحصول على الجنسية الاجنبية مع الجنسية المصرية

سمحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الجريدة الرسمية 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية، حملت القرارات أرقام 1213 و1214 و1249 و1250 و1260 و1261 لسنة 2022.

ونص القرار رقم 1213 على السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما نص القرار رقم 1214 على أن ترد الجنسية المصرية لـ14 شخصا، وسمح القرار رقم 1261 لـ20 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

في السياق ذاته، تناول القرار رقم 1249 السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كذلك نص القرار رقم 1250 على السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وأخيرا نص القرار رقم 1260 على السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.