"إسرائيل اليوم" : "صندوق سري" لتحويل الأموال للسلطة

كشفت مصادر إعلامية "إسرائيلية"، أن الأجهزة الأمنية والسياسية في حكومة الاحتلال أقامت "قناة سرية" لنقل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وجاء في تحقيق لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال تدير صندوقاً سرياً مع وزارة المالية لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وأوضح التحقيق، أن الكشف عن القناة جاء بعد رد قدمه "ممثل دولة الاحتلال" على التماس قدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، حول تقديم مبلغ 100 مليون شاقل للسلطة دون إدراجها في الميزانية.

وكشفت الصحيفة، أن لجنة الخارجية والأمن في "كنيست" الاحتلال أجرت مشاورات حول هذه القضية، قبل شهر، إلا أن ممثلي الحكومة والأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" لم يفصحوا عن المعلومات حول هذا الصندوق.

ونقلت عن وزارة المالية في حكومة الاحتلال قولها إن "مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة".