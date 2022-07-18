البطنيجي : سنطالب بعقوبة السجن بحق مروجي الألعاب النارية

أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة اليوم الأثنين 18/7/ 2022 ان المباحث العامة تتابع مروجي الألعاب النارية الخطيرة، وضبطت ٦ منهم، وصادرت أكثر من ٣ آلاف قطعة ألعاب نارية ن مشيراً الى ان الألعاب النارية ممنوعة من الاستيراد منذ سنوات، وتُصنَّع محلياً بشكل فردي.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى " خلال الأيام القادمة سنتخذ بالتعاون مع النيابة العامة إجراءات صارمة وقوية بحق مروجي الألعاب النارية ".

واشار الى ان عقوبة السجن في حق مروجي الألعاب النارية يجب أن تكون أكبر من عقوبة دفع الغرامة المالية، وسنطالب بأن تكون مدة الحبس طويلة لتكون رادعاً لهم ، متوقعا أن يكون هناك تراجعاً كبيراً لاستخدام المفرقعات هذا العام.

وتابع : نحتاج لتوعية مجتمعية بخطورة هذه المفرقعات، وضرورة أن نبلغ عن كل من يبيع هذه المفرقعات حتى يتم ملاحقتهم.

وجدد تأكيده على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام الأسلحة النارية قبل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، التي أودت بحياة الطلاب سابقاً وقلبت الفرح لحزن، ونهيب بالجميع ترك هذه العادة.